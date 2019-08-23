Симферополь, , 10:20 — REGNUM

Крым вновь посетят представители Италии. Визит итальянской делегации запланирован на осень 2019 года. Об этом сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.

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Он уточнил, что визит зарубежных гостей состоится с 27 сентября по 8 октября и будет приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.

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«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия», — приводит РИА Новости слова главы фонда.

Напомним, политики и предприниматели Италии посещали Крым в октябре 2016 года. Эта поездка стала крупнейшим международным визитом в новейшей истории региона. Депутаты национального парламента и региональных советов Италии убедились в стабильности ситуации на полуострове, высказались в поддержку развития сотрудничества с Россией и потребовали от руководства ЕС отменить санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Крым с ознакомительным визитом прибыла группа представители немецкой общественной организации Druschba Global. Как сообщил представитель организации Дирк Нессениус, их цель — вопреки санкциям, выразить поддержку российскому народу и донести до своих земляков, что Крым и вся Россия являются мирной территорией, «открытой для дружелюбных инициатив и готовой к взаимовыгодному сотрудничеству». Нессениус отметил, что большинство граждан Германии не верят сообщениям западных средств массовой информации, касающимся России и Крыма.