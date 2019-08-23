Москва, , 09:45 — REGNUM

С 23 августа 1 сентября в Москве будет проходить XII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». По Красной площади промаршируют оркестры и ансамбли из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Южной Кореи, России, Турции и Японии. В представлениях примут участие и знаменитые гости — джазовый саксофонист Игорь Бутман, оперная дива Хибла Герзмава, французская певица Мирей Матье.

«Дебютантами» фестиваля станут оркестры альпийских стрелков «Тридентина» из Италии, Азербайджанского высшего военного училища им. Гейдара Алиева, Сухопутных Сил самообороны Японии, музыкальная группа «Хан-нури» из Республики Корея и другие коллективы.

Как отмечается в релизе на сайте фестиваля, «Зрительская аудитория «Спасской башни» в 2018 году только на трибунах во время вечерних представлений на Красной площади достигла 90 000 человек. Всего же мероприятия посетили более полумиллиона жителей и гостей столицы. С учётом информационной кампании, а также интернет и ТВ-трансляций, общий охват аудитории проекта составил свыше 550 миллионов человек по всему миру».