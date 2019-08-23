Судак, Крым, , 09:30 — REGNUM

С 23 по 25 августа на фестивале «Таврида — Арт» в бухте Капсель под Судаком в Крыму будет проходить грандиозный музыкальный праздник «Нашествие». Посетить трехдневный форум можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Правда, ажиотаж вокруг предстоящих выступлений звезд был такой, что организаторам пришлось закрыть регистрацию за две неделе до начала первого концерта в виду слишком большого числа желающих — и так на фестиваль придут 35 тысяч молодых людей.

И оно того стоит. Уже в первый день, 23 августа на сцену поднимутся «Ария», Гарик Сукачёв, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, «25/17» и «Пикник». 24 августа рокеров сменят хип-хоп-исполнители — Guf, ST, Кравц, Natán, Doni и другие. Поздним вечером своими скетчами публику порадуют резиденты Stand up Comedy. А 25 августа, в заключительный день праздника для зрителей споют Моя Мишель, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлиана Караулова.