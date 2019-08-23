Москва, , 09:28 — REGNUM

С 23 по 31 августа в Москве будет проходить кинофестиваль «Будем жить». Традиционно он приурочен к Дню Российского кино, однако в этом году организаторы сочли необходимым добавить еще одну актуальную повестку — Год театра. Впрочем, к ним еще прибавили и 100-летия ВГИКа, 100-летие советского цирка.

В конкурсной программе участвуют 50 фильмов, которые по утверждению основателя и президент форума, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасима, отличаются высоким качеством.

На открытии фестиваля 23 августа на Поклонной горе будет демонстрироваться короткометражная работа режиссера Алексея Зуева «Девочка на джипе».

Фестиваль традиционно является одним из самых «зрительских» в столице — показы будут проходить в Центральном Доме кинематографистов, в Центре документального кино, в кинотеатрах «Иллюзион», «Космос, «Поклонка».