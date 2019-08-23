Грозный, , 08:49 — REGNUM

Международный конкурс чтецов священного Корана, приуроченный к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, стартовал в Грозном. В нём принимают участие 25 человек из 20 стран мира, пишет ТАСС.

Победитель конкурса получит 6 млн рублей, занявшие второе и третье место — 3 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Финансовую поддержку конкурсу оказал региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«В состав членов жюри вошли известные религиозные деятели исламского мира в области судейства и проведения такого рода конкурсов под председательством члена Всемирного совета больших чтецов священного Корана при Всемирной исламской лиге, шейха Аймана Рушди Сувейда», — отметили в пресс-службе духовного управления мусульман Чечни.

Награждение победителей состоится сегодня, 23 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этот день в честь 68-й годовщины со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне пройдут праздничные мероприятия, конференции, конкурсы, состоится открытие ряда социальных объектов. В частности, в городе Шали запланировано открытие самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман».