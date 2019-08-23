Москва, , 08:08 — REGNUM

В арбитражный суд Москвы подано заявление конкурсного управляющего студии «Русская фильм группа» (РФГ) о взыскании с Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и кинокомпании China Film Group 216,6 млн. Об этом 23 августа сообщили «Ведомости».

Заявление подано по той причине, что РФГ, вложившая в производства фильма «Тайна печати дракона» свои средства, проходит процедуру банкротства. При этом она пока не может получить доход с этой картины. Китайская кинокомпания также занималась её производством, а голливудские актеры исполнили в ней небольшие роли.

Отмечается, что в момент прихода управляющего в РФГ на счетах компании отсутствовали какие-либо средства. Его представитель сообщил журналистам: несмотря на то, что фильм РФГ «Вий», на основе которого была снята «Тайна печати дракона» имел кассовый успех, инвесторы денег не получили.

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Напомним, картина «Вий» студии РФГ вышла в прокат 30 января 2014 года. при бюджете $28 млн она собрала в нашей стране около 1,2 млрд рублей ($34,2 млн). Фильм «Тайна печати дракона», снятый на основе этой картины, выйдет в российский прокат 19 сентября 2019 года.

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