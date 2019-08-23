Шанхай, Китай, , 06:53 — REGNUM

Киноадаптация Шанхайской оперы (Хуцзю) по пьесе «Гроза», являющейся краеугольным камнем современной китайской драмы от известного китайского драматурга Цао Юя (1910 — 1996) готовится покорять китайские кинотеатры, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм производства Шанхайского оперного театра Хуцзю выйдет в прокат уже 27 августа, сообщили в Китайской ассоциации кинопроката и выставок. Фильм расскажет о психологическом и физическом разрушении в результате инцеста и угнетения в семействе Чжоу. Такой порядок вещей насадил морально развращенный и порочный глава семейства богатый бизнесмен Чжоу Пуюань.

Пьеса была опубликована в 1934 году, когда Цао было всего 24 года. Она стала первой в его творчестве. Многие из его пьес, включая «Грозу», «Восход», «Пустошь», «Пекинцы» и «Ван Чжаоцзюнь» также уже были экранизированы и переведены на многие языки мира за последние десятилетия.