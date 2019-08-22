Пятигорск, Ставропольский край, , 19:25 — REGNUM

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске секцию по обучению кавказским танцам и станцевала лезгинку с участниками площадки. Видео опубликовано на официальной странице министерства в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1d8b9jHhQi/

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, десятый по счету Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проходит с 9 по 30 августа в Пятигорске, у подножия одноимённой горы. В работе форума традиционно принимают участие представители власти, общественники, известные деятели культуры и именитые спортсмены.

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