Шали, , 19:18 — REGNUM

Делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с генеральным секретарём Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абделькаримом Аль-Исой прибыла в Чечню. Гости республики примут участие в открытии самой большой в Европе мечети в городе Шали, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

«Делегация прибыла в Чеченскую Республику по приглашению главы региона Рамзана Кадырова для участия в торжественном открытии самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман» в городе Шали, а также школы хафизов имени Дурди-Шейха», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, завтра, 23 августа, в Чечне пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В частности, в городе Шали состоится открытие мечети «Гордость мусульман» и школы хафизов.

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Как сообщало ИА REGNUM , строительство храма «Гордость мусульман» началось в декабре 2012 года. В марте 2019 года Рамзан Кадыров заявил, что одновременно в мечети смогут молиться до 20 тыс. человек.