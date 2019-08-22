Псков, , 18:24 — REGNUM

Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» пройдёт в Пскове с 26 по 28 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, участники фестиваля приедут в Псков из Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Удмуртии, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской области и из Эстонии.

Участники фестиваля обсудят вопросы сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия и организации совместных этнокультурных мероприятий.

На гала-концерте фестиваля 27 августа творческие коллективы исполнят народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках. Также состоятся мастер-классы ‑ и для вокалистов, и для дизайнеров.

Участники фестиваля посетят музей-усадьбу сету в Сигово Печорского района Псковской области, где 28 августа выступят на творческой площадке фестиваля народа сету.

Отметим, что фестиваль «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» в этом году посвящен 10-летию Финно-угорского культурного центра Российской Федерации — филиала Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова. Это проект Министерства культуры РФ и Ассоциации финно-угорских народов России.