Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM

В Сирии необходимо создать Музей Пальмиры — древнего города, разрушенного временем и боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое предложение огласил 22 августа директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас группа российских специалистов, включая сотрудников Эрмитажа, помогает сирийским коллегам восстановить память об утраченных памятниках. Пиотровский подчеркивает, что предложение заключается именно в воссоздании музея, тоже разрушенного во время военных действий, а не утраченных памятников культуры.

«С одной стороны, музей будет привлекать туристов, с другой стороны, это рабочие места. Потому что, действительно, Пальмира, Тадмор — это город неживой сейчас. Если там начнет что-то делаться вокруг, люди будут жить. И музей — это еще такой символ оптимизма, петербургско-ленинградский пример — «музы не молчали». Это не просто пустые слова, это создание оптимизма в тяжелых условиях, что в войну, в блокаду, что в перестройку», — сказал Пиотровский.

Эрмитаж готов принять участие и в создании Музея Пальмиры, его структурирования и наполнения, так и в развитии Дамасского музея. Пиотровский подчеркнул, что множество экспонатов были вывезены из музея Пальмиры перед бомбардировками.

«Экспонаты (разрушенного) музея Пальмиры сирийские музейщики героически спасли, рискуя жизнью, гибли люди, но они спасли, сейчас экспонаты хранятся в безопасном месте», — сказал Пиотровский.

«Нашими общими усилиями это будет самый лучший музей на свете», — добавил директор Эрмитажа.

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