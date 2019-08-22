Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM

Дамасский музей примет экспозицию об архитектурных связях сирийской Пальмиры и Санкт-Петербурга, который поэтически называют «Северной Пальмирой». Вероятно, это произойдет в ноябре 2019 года.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 22 августа петербургский архитектор Максим Атаянц, который участвует в цифровой реконструкции храма Бэла, разрушенного боевиками террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Атаянц посетил Дамаск вместе с делегацией специалистов из Эрмитажа и Института истории мировой культуры РАН для презентации коллегам из сирийского департамента музеев и древности собственной 3D-модели древнего города Пальмира, останки которого подверглись разрушению со стороны террористов. Специалисты продолжат работу в Сирии и в дальнейшем.

«Поездка была чрезвычайно полезна, потому что никакая переписка личного контакта не заменяет, особенно на Востоке. Это понятно. Мне кажется, что мы съездили очень успешно», — считает Атаянц.

Он заметил, что помочь зафиксировать для истории состояние разрушенного храма Бэла порывалось «много групп», но со временем большинство из них «сдулось». Задача его работы — зафиксировать храм таким, каким он был в момент постройки и каким он был за день до разрушения.

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Атаянц также поведал о плачевном состоянии и Дамасского музея.

«Сейчас, конечно, последствия войны очень тяжелые. Экономически это видно, музей сейчас в таком состоянии, что полноценную экспозицию они пока не могут себе позволить. Но временные выставки там проходят, и вот возникла идея к ноябрьскому визиту подготовить выставку об архитектурных связях Петербурга и Пальмиры — о том, что Карл Иванович Росси в своих работах намеренно и сознательно опирался на пальмирские архитектурные достижения, в частности, когда столь близко от Государственного Эрмитажа арку Генерального штаба проектировал», — сказал архитектор.

Такого рода экспозиция, вероятно, будет организована в Дамасском музее в ноябре текущего года.

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