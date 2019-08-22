Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 16:25 — REGNUM
Сирийская Пальмира, разрушенная в ходе военных действий, восстановлена не будет. Об этом заявил 22 августа директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Никто не собирается восстанавливать памятники Пальмиры. Сейчас об этом нет речи по трем причинам: первая — в Сирии еще идет война, вторая — существуют принципы реставрации ЮНЕСКО, которые не предполагают восстановление разрушенного (этому противоречит вся практика Ленинграда, восстановленных дворцов), третья — это важная проблема: когда идет война и люди голодают, а рядом кто-то начинает восстанавливать какую-то роскошь, это не очень хорошо и вызывает нехорошую реакцию», — сказал Пиотровский.
Сейчас специалисты Эрмитажа работают с сирийскими коллегами для завершения 3D-модели памятников Пальмиры, чтобы это достояние было доступно обществу. В ближайшее время предстоит еще одна экспедиция. Михаил Пиотровский пояснил, что ЮНЕСКО не участвует в этом процессе.
«Сирия находится под санкциями. Кстати, нам очень полезно учиться — смотреть, как жить под санкциями. Никакие международные фонды не участвуют, ЮНЕСКО не участвует, пока это невозможно. Отдельные разные фонды участвуют. У нас есть соглашение с Фондом Ага Хана по реставрации архитектурных памятников, он работает в Алеппо и тоже будет работать с нами», — сказал Пиотровский.
Особые финансовые вливания из государственного бюджета РФ в этом проекте не задействованы, уточнил он, его финансирует и Эрмитаж, и Институт истории материальной культуры, студия архитектора Максима Атаянца. «Получены деньги от нескольких российских спонсоров для приезда сюда сирийских архитекторов на стажировку. Цена этому всему есть, и она вполне конкретная», — добавил Пиотровский.
Он пояснил, что сегодня тема восстановления утраченного культурного наследия вызывает огромные споры в музейной, научной среде, в ЮНЕСКО и в обществе.
«Мы живем в городе Петербурге, который раньше назывался Ленинград. Все наши пригороды, восстановлением которых мы гордимся, восстановлены вопреки сегодняшним принципам реставрации. Сегодняшний принцип реставрации, называемый «Венецианская хартия»: ничего не восстанавливать, если у тебя нет 90% камней и так далее», — заявил Пиотровский.
Он указал на деликатность как вопросов реконструкции и реставрации, так и «вопроса Сирии», которая на сегодня находится в мировой изоляции, а без разрешения сирийских коллег работать на территории Пальмиры в любом случае невозможно.
«Разговоров о том, чтобы сейчас всё поставить обратно на место, нет», — подчеркнул директор Эрмитажа.
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