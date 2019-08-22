Тула, , 15:58 — REGNUM

Фестиваль «Woodstock», приуроченный к 50-летию легендарного рок-фестиваля в американском Вудстоке, состоится в Тульской области 14 сентября, сообщило управление пресс-службы правительства Тульской области. Планы по проведению фестиваля глава региона Алексей Дюмин обсудил с председателем совета директоров ООО ГК «Стройпрогресс» Альбертом Джуссоевым и владельцем продюсерского центра SandlerStudio Игорем Сандлером.

«Мы рады, что такое значимое культурное событие пройдёт на тульской земле. Я дам поручение комитету по развитию туризма оказать всю необходимую организационную поддержку», — подытожил Алексей Дюмин.

Как рассказал Альберт Джуссоев, фестиваль «Woodstock», который приурочен к 50-летию легендарного рок-фестиваля в Вудстоке, состоится на площадке комплекса «Золотой город».

«На фестиваль приглашены музыканты легендарных иностранных групп, а также российские рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции, Голландии», — сообщили в пресс-службе.

Фестиваль Вудсток проходил с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США. Фестиваль посетили более 500 тыс. человек. Гостями фестиваля стали легендарные исполнители — Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, группы The Who, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead и многие другие. Фестиваль стал символом окончания «эры хиппи».