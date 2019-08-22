Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM

Специалисты Государственного Эрмитажа и Института истории материальной культуры передали коллегам из Генерального департамента музеев и древностей Сирии (DGAM) 3D-модель памятников Пальмиры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пальмира Минобороны РФ

Для этих целей в Дамаск отправились заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и специалист по римской архитектуре, архитектор Максим Атаянц. Там они встретились с представителями DGAM Махмудом Хамудом и Хумамом Саадом. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский участвовал в совещании по видеоконференции.

«Основной целью нашего визита с Максимом Атаянцем в Дамаск была, конечно, передача 3D-модели, которую мы практически завершили, получение разрешения на продолжение наших работ в Пальмире, а также обсуждение возможности заключения договора на долгосрочное сотрудничество», — сказала Соловьева.

В 2016 году российские специалисты побывали в Пальмире и провели съемку 20 кв. км, благодаря чему была создана уникальная для мира трехмерная модель всего памятника.

Завершается работа над геоинформационной системой, она включит в себя саму модель, а также все предыдущие результаты исследований, которые когда-либо проводились в Пальмире, все опубликованные статьи, векторные чертежи и цифровую карту, которая в 30 раз превышает по точности съемку со спутника.

«Эта 3D-модель позволит удаленно заниматься мониторингом памятника. То есть департамент древности, располагая теперь моделью, может осуществлять мониторинг, не выходя из кабинета. На месте есть специалисты, которые снимают фрагмент объект, съемку пересылают в департамент, можно сравнить с моделью и понять, это новое или бывшее разрушение, в каком состояние памятник», — сказала Соловьева.

Позднее от имени пальмирского музея эту модель предполагают выложить в интернет, чтобы ею могли пользоваться специалисты со всего мира.

Группа специалистов из России планирует еще одну экспедицию в Сирию в ближайшее время, затем полностью завершенную 3D-модель, с обновлениями после последнего разрушения, представят научному сообществу Сирии, после чего модель появится в сети.

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