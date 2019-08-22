Москва, , 15:49 — REGNUM

Российская певица Наргиз Закирова (Наргиз) сообщила журналистам, что продюсер Максим Фадеев запретил ей исполнять его песни. Об этом 22 августа сообщил портал «СтарХит».

Она уточнила, что больше не может исполнять такие хиты, как «Вдвоем», «Ты моя нежность», а также иные композиции, входящие в альбом «Шум сердца», авторство которых принадлежит Фадееву. «Я получила официальный запрет», — сказала Наргиз, добавив, что во время гастрольного тура она будет исполнять совершенно новые песни.

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Напомним, о том, что продюсерский центр MALFA расторг с ней контракт Наргиз сообщила журналистам 7 августа 2019 года. При этом певица заявила, что она все равно намерена отправится в гастрольный тур.

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