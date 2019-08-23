23 августа 2019 | Время чтения 6 мин

В середине лета в России появился четвертый том графического романа о Геральте из Ривии. Франшиза «Ведьмака» — это не только книги, старая польская экранизация и видеоигры, но еще и комиксы, о которых мало кто знает. «Ведьмак: Из плоти и пламени» разительно отличается от своих предшественников: впервые в роли сценариста и художника выступают женщины. Смена команды повлияла на содержимое — вот только в лучшую сторону или нет? Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с комиксом.

Алёна Соколова, , 12:16 — REGNUM

Казалось бы — видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt вышла в 2015 году, но массовая истерия по франшизе не прекращается. Книги, написанные более 30 лет назад, сейчас находятся на пике популярности. Скоро выйдет сериал по мотивам книжного цикла от Netflix с Генри Кавиллом в главной роли, а пока польские разработчики CD Projekt Red вытрясают из народа остатки любви — например, обещают новые дополнения к игре и выпускают комиксы и фигурки под эгидой издательства Dark Horse Comics («Темная лошадка» — англ.). В середине июля 2019 в России выходит комикс «Ведьмак: Из плоти и пламени».

Ведьмак (cc) BagoGames

Генри Кавилл (cc) Gage Skidmore

Dark Horse Comics — не самое крупное, но весьма авторитетное издательство. Само название намекает на потенциал (потому что «темной лошадкой» команда назвалась из-за позднего старта — 1986 год в противовес Marvel и DC, которые еще в 40-е набирали обороты). Вроде послания «вы не знаете, чего от нас ожидать». И действительно: благодаря «лошадке» мир узнал о 300 спартанцев и Хеллбое, например.

О «Ведьмаке» еще и комиксы рисуют?!

Первая серия комиксов «Ведьмак: Дом витражей» от Пола Тобина и Джо Куэрио вышла в 2014 году. Это было что-то мрачное, но, безусловно, включающее атмосферу книг. У Анджея Сапковского (автора литературного «Ведьмака») за внешним юмором и частыми пошлыми шутками всегда скрывались печальные концепты и дискуссии о морали. О том, существует ли меньшее зло. Комиксы, издаваемые под брендом видеоигры, поддерживали тенденцию.

Анджей Сапковский (cc) Niccolò Caranti

Правда, с рисовкой были проблемы. Она оказалась слишком своеобразной и часто была причиной критики со стороны поклонников игр (а ведь вторая часть «The Witcher: Убийца королей» тоже была весьма успешной) и фильмов. Недобрые (нельзя сказать «мрачные»; доля юмора все равно присутствовала в выпусках) сюжеты и нелицеприятные картинки не давали серии обрасти популярностью — о том, что по «Ведьмаку» существуют комиксы, в России мало кто знает. Магазины заказывают книги маленькими тиражами, которые быстро разлетаются по любителям.

После «Дома витражей» в 2015 году с апреля по август выходят «Лисьи дети»: картинка становится ярче, хотя команда создателей остается той же. Сюжет во многом основывается на книге «Сезон гроз», которую Сапковский уместил посередине своего книжного цикла в 2013 году. В обоих произведениях речь касается мира иллюзий — хитрый демон в образе лисицы заставляет людей верить в то, чего нет. Лисица заимствована из японской мифологии — это оборотень кицунэ, который традиционно является людям в образе красавицы-обольстительницы. Геральт сталкивается с оборотнем, и, как часто случается с ведьмаком, история лисицы оказывается двойственной. Убийца чудовищ спасает монстра ‑ и концовка истории перекликается с «Сезоном гроз».

Обложки комиксов о Ведьмаке

В 2017 году, наконец, на русском языке появляется третий том истории — «Проклятие воронов». Уже из названия становится ясно, что читатели повстречают чародейку Йеннифер (главную любовь книжного Геральта), потому что черные каркающие птицы — символы героини. И действительно: теперь ведьмак из Ривии не одинокий странник; он путешествует вместе с приемной дочерью Цири и встречает любимую. Семья воссоединяется, чтобы уничтожить очередное чудовище (или помочь ему?). Вселенная «Ведьмака» расширяется, внедряя новых героев (с позаимствованной внешностью из видеоигр), а поклонники франшизы лечат израненные сердца (потому что если вы не знаете, чем кончается книжная история Геральта — вам не осознать счастья, которое ощущает фанат при виде спокойно путешествующей ведьмачьей троицы). Художник, кстати, меняется на Петра Ковальского; черты лица у героев становятся мягче.

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь» (с)

В 2018 году анонсируют четвертую историю — «Из плоти и пламени». До России локализованный тираж доходит только в июле 2019 года. Издательство, занимающееся переводом комиксов о Ведьмаке — «Белый единорог» (что весьма комично — «Темная лошадь» и «Белый единорог»), — старается сохранять качество печати и перевод, близкий к книжному циклу Сапковского. Более того — до выпуска «Пламени» зимой выходит красивое подарочное издание с тремя первыми томами в твердом переплете.

Комикс «Ведьмак. Из плоти и пламени»

«Из плоти и пламени» разительно отличается от предшественников. Во-первых, сменилась команда разработчиков: теперь в роли сценаристки выступает Александра Мотыка (также одна из специалистов, разрабатывающих The Witcher 3: Wild Hunt), а в роли художницы — Марианна Стрыховска (она разрабатывала «взрослую» раскраску по «Ведьмаку»). Картинка снова изменилась — и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Стала еще ближе к видеоиграм и приятнее глазу. Меньше хаотичных линий, больше красок, пустоты между объектами (и ощущения пространства заодно).

Изменения коснулись и сюжета. Все предыдущие истории о Ведьмаке следуют единой схеме: развязка всегда переворачивает сказку с ног на голову, выставляя героев в неожиданном свете. «Из плоти и пламени» — не исключение; но здесь вы не найдете какой-то особенной моральной проблемы. Человеческие пороки всегда присутствовали пунктирной линией в историях о чудовищах — но здесь это как-то особенно очевидно, почти что грубо впихнуто читателю. Скорее всего, о мотивах героев вы догадаетесь еще в середине повествования.

Зато радует появление менестреля Лютика — верного друга и собутыльника Геральта из Ривии. Когда Лютик появлялся на книжных страницах (или в видеоигре), публика ожидала шуток и лирики о любви — на страницах комикса додают с излишком и того, и другого. Лютик никогда не меняется в легенде о Ведьмаке — он всегда остается персонажем-шутом (идеальная иллюстрация одноименного старшего аркана Таро — мудр, но дурак). Лютик нужен, чтобы смешить и сбавлять обороты серьезности и драмы; и он справляется со своей миссией исправно.

Геральт вместе с другом оказывается вплетенным в политические интриги. Юмор сочится сквозь каждый разворот; а появление волшебных артефактов (как царя Гвидона сплавляли в бочке, так и Геральт теперь путешествует неординарным способом — как кот в мешке, только волк в сундуке) добавляет народных мотивов и сказочности.

Интересно, что события комикса впервые отчасти основаны на дополнении «Каменные сердца» к The Witcher 3: Wild Hunt: здесь есть знакомые геймерам локации и персонажи, а главный «квест» комикса затрагивает одну из квест-веток видеоигры. Реверанс для изголодавшихся по свежему контенту поклонников.

«Из плоти и пламени» становится историей-шуткой, виньеткой с мотивами диснеевских «приключений Алладина». И, возможно, это именно то, чего не хватало прежде комикс-выпускам о Геральте из Ривии. Как гласит слоган будущего сериала Netflix, худшие монстры — это те, кого мы создаем сами. Может, стоит расслабиться, рассмеяться и перестать множить чудовищ?

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