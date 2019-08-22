Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM

В сети появились первые отзывы критиков на вторую часть фильма ужасов «Оно». Подборку мнений 21 августа опубликовал портал IndieWire.

Стоит отметить, что эксперты по-разному оценили новый фильм режиссера Андреса Мускетти. Например, руководитель сервиса Fandango Эрик Дэвис назвал вторую часть «потрясающей».

Корреспондент издания Slash Film Крис Евангелиста был менее впечатлен картиной, однако он отметил, что это «большой» фильм — боевик и хоррор, «не боящийся сделать странный выбор». Стоит отметить, что ряд других критиков посчитал картину не такой уж интересной.

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Напомним, фильм ужасов «Оно 2» начнут показывать в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года. В картине снялись такие актеры, как Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, София Лиллис, Финн Вулфард, Билл Скарсгард и другие.

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