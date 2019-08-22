Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM

Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец». Об этом 21 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

Наемник Цитата из сериала «Мандалорец». 2019. США

Видео будет показано 23 августа на выставке D23 Expo, которую проводит официальный фан-клуб Disney. В качестве сценариста, режиссера и продюсера сериала выступил Джон Фавро («Король Лев», «Железный человек», «Повар на колесах»).

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Напомним, шоу «Мандалорец» будет показывать потоковый сервис Disney+. Его запуск запланирован на 12 ноября 2019 года.

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