Самара, , 14:23 — REGNUM

Выставка игрушек «Многоликое дерево» откроется в Доме-музее В. И. Ленина в Самаре, 22 августа сообщает «Волжская коммуна» со ссылкой на организаторов мероприятия.

По их словам, деревянные игрушки будут выставлены из фондов «Музея игрушек Александра Грекова» г. Сергиев Посад. Игрушки были сделаны руками мастеров из России и разных стран мира.

Свои двери выставка откроет 23 августа в 12:00 и будет работать до 29 августа.

Во время работы выставки будет работать интерактивная зона, на которой можно будет ознакомиться с разнообразными играми.