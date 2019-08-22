Киев, , 14:21 — REGNUM

На недомогание во время съёмок на Украине пожаловалась российская актриса, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова. Несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру, телеведущая продолжила работу.

«Кондиционеры? Частые перелёты? Акклиматизация? Жара? Съёмки на рынке, люди, прилавки, солнцепёк. +31 [градус] за бортом моего раскалённого трейлера. До конца смены не сказала группе, что температура у меня высокая. Когда узнали, прислали врача, принесли всё необходимое, так приятно! Ночь позади. Немного легче. Пока +37,1. Сегодня тоже работать. Нельзя подводить товарищей», — написала Безрукова на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1a69AfHeEb/

Десятки поклонников актрисы в своих комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления.