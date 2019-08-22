Нур-Султан, , 13:25 — REGNUM

Художественный руководитель казахстанского драматического театра им. К. Куанышбаева Талгат Теменов предложил провести в Казахстане Год культуры, сообщили 22 августа в пресс-службе президент республики.

22 августа руководитель драмтеатра встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. На встрече собеседники обсудили развитие театрального искусства в стране.

Теменов предложил президенту несколько идей по улучшению социального положения молодых актеров и по обеспечению их жильем. Токаев, в свою очередь, высоко оценил роль театрального искусства и обещал продолжать оказывать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля депутат Сената парламента Казахстана Нариман Торегалиев заявил, что артисты театров не могут участвовать в ипотечной программе из-за низкой заработной платы.

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