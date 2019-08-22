Лос-Анджелес, США, , 13:19 — REGNUM

Актер Джереми Реннер обратился к компании Sony c просьбой вернуть Человека-паука Стэну Ли и Marvel. Соответствующую публикацию он разместил 21 августа на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1aLBNZDPOl/

Подписчики Реннера поддержали его в комментариях. «Если ты ничто без Человека-паука, ты не должен иметь его», — написал один из них.

Другой обратил внимание, что как только франшиза получила прекрасное развитие в киновселенной Marvel, сделав то, о чем просили фанаты, Sony решила вернуть её себе.

«Вот почему ты — лучший мститель», — сказал ещё один участник дискуссии.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что издание Deadline, опубликовавшее информацию о том, что Sony и Disney не смогли договориться о дальнейшей работе в рамках франшизы, выложило дополнение к статье. В нём оно отметило на заявления Sony, которые компания сделала после публикации материала.

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