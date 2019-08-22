Москва, , 11:42 — REGNUM

Известный российский кинорежиссер Сергей Соловьев намерен уже 2010 году открыть в Москве театр. Об этом он сообщил в интервью ТАСС. Собственно, это станет настоящим подарком мастера самому себе к юбилею: 25 августа в Московском театре современной пьесы он отметит 75-летие в кругу друзей. В основе нового театра — актерский и режиссерский курсы ВГИКа Сергея Соловьева.

Надо отметить, что о новом театре известно довольно давно. У киномэтра были опыты театральных постановок: чеховский «Дядя Ваня» в Малом театре. В последнее время Сергей Соловьев успешно работал в частном театре «САС» в кластере «Красный Октябрь» в Москве. Под руководством режиссера было поставлено двенадцать спектаклей.