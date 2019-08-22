Москва, , 10:52 — REGNUM

22 августа на прилавках московских книжных магазинах появилось новое произведение популярного российского писателя Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Об этом сообщается на официальном сайде издательства «Эксмо», которое и выпустило книгу. В томе представлено три новеллы. Агентства и литературные сайты по-разному пересказывают сюжет, а тем более трактуют главную мысль автора. События происходят в разное время, в разных странах и с героями противоположного менталитета. Собственно, этим отличаются, и этим интересны произведения Виктора Пелевина. Его книги стали настоящими бестселлерами. Пелевин является лауреатом многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер», премия Андрея Белого. Сегодня он также занял пост заместителя художественного руководителя МХАТа.