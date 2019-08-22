Орел, , 10:49 — REGNUM

Дом-музей писателя Леонида Андреева в Орле 21 августа открылся после реставрации. Как сообщила пресс-служба облправительства, в музее состоялся литературно-музыкальный вечер «Домашняя Пушкарная». Вечер приурочили к 145-летию со дня постройки дома Андреевых и открытию музея после реставрации.

Для гостей Дома-музея выступили актеры Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, народный театр Шаблыкинского района, хор русской песни Лавровского сельского дома культуры Орловского района, фольклорные ансамбли «Взойди, солнце» Орловского областного центра народного творчества и «Задушенские родники» Новосильского района, гармонисты и частушечницы Урицкого района и города Орла, хореографический ансамбль «Грация», воспитанники школы этнического танца «Империя». Зрители смогли увидеть театрализованные отрывки из произведений Леонида Андреева. Также состоялись по традиционным народным ремеслам, была организована выставка книг Леонида Андреева.

Дом Леонида Андреева был закрыт для проведения реставрационных работ в 2017 году. В здании заменили кровлю, привели в порядок пол, подвал.

Деревянный одноэтажный дом в десять комнат на улице 2-й Пушкарной в Орле был построен в 1874—1876 годах Николаем Андреевым, отцом Леонида Андреева, по собственному проекту. Здесь будущий писатель, один из родоначальников русского экспрессионизма вместе с семьей провел свои детские и юношеские годы. Музей писателя здесь был открыт 21 августа 1991 года, в к 120-летнему юбилею Леонида Андреева.

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