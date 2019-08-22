Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM

Актер Эзра Миллер в очередном интервью журналистам заявил, что кинокомикс «Флэш» с его участием точно выйдет на экраны. Об этом 21 августа сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью Миллер решил рассказать только о тех проектах, которым кинокомпании дали «зеленый свет» и его участие в них «абсолютно подтверждено». Во время беседы актер назвал несколько фильмов и «Флэш» он поместил в ту же категорию, что и третью часть «Фантастических тварей».

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Напомним, полноценно супергерой Флэш в исполнении Эзры Миллера впервые появился в фильме студии DC «Лига справедливости». После того, как проект сольного фильма покинуло несколько творческих команд и режиссеров, фанаты начали скептически относиться к тому, что картина действительно будет снята. Сейчас должность её режиссера занимает Андрес Мускетти, над созданием сценария будет работать Кристина Ходсон.

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