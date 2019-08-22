Чебоксары, , 09:19 — REGNUM

В Чувашии с 1 сентября вводится система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики ИА REGNUM, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Министерству образования республики поручено координировать деятельность по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1 сентября 2019 года. Также поручено обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение, разработать правила соответствующего финансирования. Аналогичные рекомендации даны органам местного самоуправления Чувашии.

В регионе поясняют, что данная система будет обеспечивать «свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ». На ребёнка будет оформлен электронный сертификат, который станет «гарантом получения услуг в сфере дополнительного образования». Сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, с помощью которого можно отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу.

«Используя сертификат, ребенок и его родители могут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию», — говорят в муниципалитетах.