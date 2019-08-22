Самара, , 09:24 — REGNUM

Концерт Мюнхенского баховского хора и Российского государственного камерного оркестра под управлением Хансйорга Альбрехта пройдет в Самарской филармонии в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Об этом 22 августа сообщает пресс-служба самарской филармонии.

Концерт состоится 22 августа в 18:00 по местному времени.

Мюнхенский баховский хор и Российский академический государственный камерный оркестр исполнят Мессу си минор И.С. Баха.

Вход свободный.