Лос-Анджелес, США, , 07:40 — REGNUM

Опубликован трейлер фильма Bombshell с Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман, в основу которого легла история известного телеканала Fox News. Ролик был опубликован 21 августа на YouTube-канале кинокомпании ONE Media.

Название картины можно перевести как «Бомба» или «Гром среди ясного неба». Её сюжет рассказывает о том, как известный телепродюсер Роджер Эйлс в июле 2016 года вынужден был покинуть должность руководителя Fox News из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудникам канала.

Читайте также: Голливудский актёр по прозвищу «Скала» возглавил рейтинг Forbes

Премьера Bombshell в США запланирована на 20 декабря 2019 года. Снял фильм режиссер Джей Роуч на основе сценария, созданного обладателем «Оскара» Чарльзом Рэндольфом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая версия «Один дома»? В сеть выложили трейлер пятой части «Рэмбо»