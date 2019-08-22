Казань, , 06:33 — REGNUM

В церемонии открытия международного чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019, которая пройдёт сегодня, 22 августа 2019 года в столице Татарии, примут участие не только высокопоставленные чиновники, иностранные гости и известные актёры, но и единственный в мире робот-андроид с паспортом и гражданством — София. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Татарии.

WorldSkills Kazan 2019 Пресс-служба 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Сайт мероприятия

В ведомстве отметили, что и при оформлении площадки для церемонии открытия были задействованы высокотехнологичные декорации. Сюрпризом для зрителей станет то, что они смогут влиять на происходящее на сцене. Декорации оформлены в формате дополненной реальности — AR (augmented reality). На самом стадионе, где будет проходить торжество, будут задействованы 3D-эффекты. Уже сейчас для зрителей распространяется специальное приложение, которое позволит быть вовлеченным в происходящее. В концерте участвуют более 500 артистов. Билеты на церемонию открытия стоят в зависимости от сектора от 300 до 1 тыс. рублей.

Помимо этого, в Казани ожидается «десант» высокопоставленных лиц — федеральных чиновников, иностранных гостей. Старт борьбе команд даст премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, на церемонию закрытия ожидается Владимир Путин. Соревноваться между собой будут свыше 1,3 тыс. участников из 63 регионов и стран. Оценки они получат по 56 компетенциям, в том числе и за информационные и коммуникационные технологии.

Для жителей Казани и гостей ожидается масштабная программа мероприятий. Подробный план торжеств размещён на сайте мэрии. Там же разместили подробную схему движения на дни чемпионата с указанием участков, где движение транспорта будет ограничено.

Напомним, накануне, 21 августа, для участников и гостей чемпионата в Казани прошла самая массовая за много лет экскурсия. В ней приняли участие почти 2 тыс. человек. По признанию главы госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова — это рекорд для столицы республики. С 40 группами, на которые разделили гостей, работал 51 экскурсовод.

Для справки: Налоговые отчисления в бюджет Татарии за 11 месяцев 2018 года от туристической отрасли составили 743,5 млн рублей.