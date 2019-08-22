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На российских экранах очередные премьеры. Не пропустите!

«Бык» (16+)

Парадоксально, но факт — именно молодые режиссеры всё чаще пытаются осмыслить времена 90-х, с их криминальными разборками, жестоким мордобоем, убийствами, внезапными шальными деньгами или безуспешными попытками «подняться». То ли в воздухе витает некое предчувствие, то ли просто у каждого поколения своя ностальгия по временам детства — какое уж кому досталось…

Режиссер-дебютант Борис Акопов в своем фильме, завоевавшем главный приз фестиваля «Кинотавр», рассказывает о судьбе молодого преступника Антона Быкова по кличке «Бык». Антон — не авторитет, по криминальным законам он мелкая сошка, хотя под его началом не менее десятка «упырей», готовых калечить и даже убивать. Однажды Бык после очередной разборки попадает в милицию. От новой отсидки его спасает «серьезный человек» — разумеется, не безвозмездно. Антон со своей «бригадой» должен провернуть одно дельце…

«Падение ангела» (16+)

Работа президентского телохранителя нелегка. Мало того, что ты всегда должен быть готов подставить грудь под пули. Если что-то всё же случится, первый спрос будет с тебя.

Герой боевика, снятого Риком Романом Во, агент ФБР Майк Бэннинг, пользовался безграничным доверием президента и был в полушаге от того, чтобы возглавить его личную службу безопасности. Но Майка подставили и обвинили в организации покушения на главу государства. Теперь, находясь в бегах, он должен найти настоящих заговорщиков — не только чтобы обелить себя, но и чтобы предотвратить новое покушение.

«Капкан» (18+)

Если соединить фильм-катастрофу с фильмом о кровожадных монстрах, то прилив адреналина обеспечен, хотя героям точно не позавидуешь.

Ужасный ураган накинулся на беззащитный штат Флорида. Жители срочно эвакуируются. Героиня фильма Хейли рада бы поступить разумно, но придя домой к своему отцу, она обнаружила его раненым в подвале. Вскоре и ей предстоит увидеть тех, кто приплыл вместе с поднимающейся водой — огромных голодных аллигаторов…

«Зубастый» триллер снял для Голливуда французский режиссер Александр Ажа.

«Свет моей жизни» (18+)

Женоненавистники могут торжествовать — таинственный вирус выкосил всех женщин на планете. Вот только человечество теперь обречено на вымирание. Выжила лишь одна девочка, которую любящий отец пытается уберечь от ставшего полностью мужским, а значит, лишенного любви, мира, в котором ее судьба наверняка будет незавидной. Дочь стала для него единственным светом жизни…

Эмоциональную фантастическую драму снял режиссер Кейси Аффлек, сыгравший в фильме главную роль.

«Божественная любовь» (18+)

Ближайшее будущее. Мир, который становился всё более светским, внезапно пережил ренессанс веры. Теперь быть неверующим не только не модно, но и неприлично — по крайней мере в обновленной, залитой неоновым светом Бразилии. Каждый теперь член какой-нибудь церкви или секты, а если ты не нашел ничего по душе и тебя не удовлетворяют заезды в специальные молитвенные кабинки на автозаправках, то можешь основать секту сам.

Так и поступила героиня фильма молодого бразильского режиссера Габриэля Маскаро. Жоана на работе регистрирует разводы, а всё свободное время посвящает религиозной общине, призванной несчастливым парам обрести божественную любовь и неземное счастье при помощи молитв и оргий. Жоана сама не очень счастлива в браке — они с мужем никак не могут зачать ребенка…

«Песнь дьявола» (18+)

Мать, потерявшая сына, приглашает в дом оккультиста, практикующего черную магию, чтобы вызвать дух мальчика с того света и поговорить с ним. Вдвоем они запираются внутри магического круга и проводят сложный ритуал, который начинает работать. Но что-то идет не так, потому что заказчица скрыла от колдуна один мрачный секрет. Теперь оба оказываются беззащитны перед потусторонними мстительными духами…

Мистический «ужастик» снял ирландский режиссер Лайам Гэвин.

«Малышка зомби» (18+)

Не каждая школьница может похвастаться тем, что ее дедушка был… знаменитым зомби Клервиусом Нарциссом. Не живым мертвецом, а человеком, обращенным в рабство при помощи колдовства. Темнокожая Мелисса приехала с Гаити в Париж, чтобы учиться в престижной школе. Ее тетя — мамма, колдунья, практикующая вуду. Фанни, одна из новых одноклассниц Мелиссы, желает постичь это опасное искусство…

Фантастический триллер снял французский режиссер Бертран Бонелло.

«Трудности выживания» (16+)

Молодая журналистка Ниночка, героиня комедии российского режиссера Евгения Торреса, получает от строгого редактора задание — поехать в командировку и написать сенсационный репортаж о миллионере-дауншифтере, поселившемся в одиночестве на необитаемом острове. Вот только сенсацию от начала и до конца выдумали провинциальные «акулы пера», а роль «дикаря» в их репортаже играл их же коллега. В результате кораблекрушения Нина оказывается на острове наедине с фальшивым «робинзоном», который раньше общался с природой разве что на пикниках…

«Эбигейл»

Девушка Эбигейл живет в городе, который уже долгие годы находится на карантине. Правительство утверждает, что все дело в опасной эпидемии. Новых «зараженных» то и дело выявляют, хватают прямо на улицах и куда-то увозят, так случилось и с ее отцом. Но однажды Эбигейл узнает, что всё это на самом деле было ложью. Ее отец и другие не были больны, а обладали магическим даром. Когда дар пробуждается в самой Эбигейл, начинается ее большое путешествие, полное чудес и опасностей…

Сказку в стиле стимпанк снял российский режиссер Александр Богуславский.

«Ugly Dolls. Куклы с характером»

В веселом кукольном городе Агливилле все жители как минимум странные, а то и довольно-таки страшные. Но они не парятся и живут счастливо, не подозревая, что где-то есть места, где от их вида все будут разбегаться и падать в обморок. Но однажды героине мультика Мокси и ее друзьям придется «выйти из зоны комфорта» и отправиться в путешествие…

Музыкальный мультфильм снял режиссер Келли Эсбёри («Шрек 2», «Гномео и Джульетта»).