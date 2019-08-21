Тамбов, 21 августа 2019, 18:14 — REGNUM
В Тамбовской области будет открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Его установят в Мичуринске и откроют в начале ноября.
Мичуринск — малая родина выдающегося актера театра и кино. Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Зельдину состоится в начале ноября. Примечательно, что в эти дни при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии в наукограде проведут I Всероссийский театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина».
Имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист родился в Козлове (Мичуринске) и всегда принимал самое активное участие в жизни региона. Он был неоднократным участником ежегодного фестиваля «Песни над Цной» в Тамбове. Артист награжден медалью «75 лет Тамбовской области». Также ему присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области», чем артист очень гордился.
Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии (сейчас это Центральный академический театр Российской Армии), свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Многие называли его «артистом планеты», ведь имя Владимира Зельдина как старейшего актера по праву занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-м году жизни.