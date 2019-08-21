Лондон, , 15:35 — REGNUM

Доспехи героя Рассела Кроу из популярного фильма «Гладиатор» продадут на аукционе в Лондоне. Об этом 20 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

С молотка также уйдёт «святая граната» и «Святой Грааль» из комедийного шоу Монти Пайтона, а также топор, которым пользовался персонаж Джека Николсона в фильме «Сияние». Общая стоимость вещей, выставленных на продажу, составляет $7,5 млн.

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Напомним, фильм «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта вышел на экраны в 2000 году. При бюджете $103 млн он собрал в мировом прокате более $457 млн. В картине также снялись Хоакин Феникс, Оливер Рид, Джимон Хонсу, Конни Нильсен и другие известные актеры.

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