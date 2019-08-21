Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM

Фанаты Marvel по всему миру запустили в сети акцию #SaveSpiderMan после объявления о том, что студия больше не будет снимать фильма про Человека-паука из-за конфликта Sony и Disney вокруг прав франшизу. Об этом 21 августа сообщил портал Screen Rant.

Таким образом, та часть фанатов, которая выступает против удаления Питера Паркера в исполнении Тома Холланда из числа персонажей расширенной киновселеной Marvel, захотела, чтобы её услышали. Поклонники решили использовать для этого такой инструмент как соцсети.

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Ранее СМИ сообщили, что фильма «Человек-паук: Вдали от дома» может стать последним фильмом франшизы, который будет снимать студия Marvel. Стало известно, что Sony и Disney не смогли договориться об условиях сотрудничества. Представитель Sony сообщил, что, таким образом, Кевин Файги не сможет быть продюсером следующего фильма о Человеке-пауке.

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