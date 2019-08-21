Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM

В Россию впервые привезут картину «Мадонна делла Лоджиа» кисти выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Картина из собрания флорентийских Галерей Уффици будет последовательно представлена в двух российских музеях — во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба Сбербанка, который выступает генеральным партнером проекта.

С 8 сентября по 6 ноября 2019 года полотно Боттичелли будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, здесь она станет первой картиной, привезенной из флорентийского музея. С 17 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года «Мадонну делла Лоджиа» увидят посетители Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

«Возможность впервые привести сюда картину ʺМадонна делла Лоджиаʺ уникальна. Это позволяет заложить основу для будущих амбициозных проектов в сфере культуры», — отметила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова.

По ее словам, этот проект укрепит культурные связи между Россией и Италией, а также послужит объединению музеев, находящихся в разных концах страны.