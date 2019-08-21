п. Соловецкий, , 14:18 — REGNUM

Строительство элитных коттеджей на островах, которое проводится без одобрения ЮНЕСКО и руководителей региона, стало темой обсуждения рабочего совещания по развитию Соловецкого архипелага, в котором принял участие Патриарх Кирилл и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом глава региона сообщил в своем блоге.

«Понимая необходимость сохранения уникальной культурной и архитектурной среды, которая сложилась на архипелаге, мы сознательно заложили ограничения на строительство новых зданий в поселке. Уверены, это должно помочь в сохранении уникальной концепции Соловецкого архипелага», — заявил Игорь Орлов.

Глава Русской православной церкви поддержал губернатора Архангельской области и подчеркнул необходимость предотвращения подобного строительства на территории Соловков. Кроме этого, Патриарх Кирилл потребовал, чтобы Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага информировал всех участников процесса о ходе переговоров с ЮНЕСКО.