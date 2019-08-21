Лос-Анджелес, США, , 14:14 — REGNUM

Lionsgate выложила в сеть минутный ролик со сценами из предстоящего боевика «Рэмбо: Последняя кровь». Видео было опубликовано 20 августа на официальном YouTube-канале кинокомпании.

В российских кинотеатрах картину начнут показывать 20 сентября 2019 года. Новый фильм о Джоне Рэмбо снял режиссер Адриан Грюнберг, известный зрителям по своей работе над фильмом «Весеннние каникулы».

Читайте также: «Пробудилось нечто». Звезда «Сумерек» снялась в фильме «Под водой»

Согласно синопсису, Джон Рэмбо неожиданно сталкивается с проблемой посттравматического синдрома, из-за чего уезжает подальше от цивилизации. Он работает на ранчо в Аризоне, пока жизнь не подкидывает ему новых проблем в виде необходимости спасения его друга — девушки по имени Габриэла. Старый боец вновь выходит на тропу войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Аутист на работе в Голливуде. Вышел новый трейлер долгожданного «Зеровилля»