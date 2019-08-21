Москва, , 13:08 — REGNUM

21 августа в московском джаз-клубе «Эссе» с единственным концертом выступит пятикратный обладатель «Грэмми», легендарный трубач и композитор Рэнди Брекер. Он знаменит любителям джаз-рока как участник культовой британской группы «Blood, Sweаt And Tears», а также «Dreams» и «Brecker Brothers». Он играл и записывал альбомы с такими мэтрами как Брюс Спрингстин, Лу Рид, Жако Пасториус, Фрэнк Заппа и другими.

В Москве прославленный трубач выступит с саксофонистом и композитором Сергеем Головней и его оркестром SG BIG BAND.