Калининград, , 11:34 — REGNUM

Тизер новой картины Петра Буслова «БУМЕРанг» впервые представлен на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Премьера чёрной комедии ожидается в первой половине 2020 года.

В центре истории — владелец фармацевтического бизнеса Эдуард, привыкший держать всё под контролем. На жизненном пути он встречает безработного художника, который попытался покончить с собой.

«Но долго ли Эдик пробудет хозяином жизни, или все скоро изменится с точностью до наоборот?» — говорится в описании ролика.

В фильме снялись Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Владимир Сычев, Елена Север, Максим Виторган, Светлана Устинова, Галина Польских, Роман Мадянов и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в номинации «Лучший фильм» на фестивале «Короче» награду получил Александр Назаров за комедию «Подводник» с Аленой Бабенко, Дмитрием Куличковым и Сергеем Епишевым в главных ролях.

Читайте также: В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»