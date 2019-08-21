Вашингтон, , 11:25 — REGNUM

Американские киностудии Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами с участием супергероя Человека-паука, сообщает портал Deadline.

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

Отмечается, что между студиями произошел денежный спор. Компания Disney, которая принадлежит Marvel, предложила Sony поровну разделить финансирование будущих фильмов и прибыль от них. Однако в Sony заявили, что намерены сохранить старые договоренности, согласно которым Disney полагается только 5% прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году компании Sony и Marvel Studio заключили сделку, в результате которой обе студии могли использовать образ Человека-паука. Это позволило Marvel задействовать героя Питера Паркера в команде «Мстителей» в своей кинематографической вселенной.

Однако в условиях сделки было прописано, что если фильм «Человек-паук: вдали от дома» соберет меньше 1 млрд долларов в прокате, то права на персонажа вернутся обратно к Sony. Если проект соберет нужную кассу, то Marvel сможет контролировать франшизу «Человека-паука» дальше. Фильм «Человек-паук: вдали от дома» уже собрал в мировом прокате больше $1 млрд.

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