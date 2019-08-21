Великий Новгород, , 11:15 — REGNUM

Фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремёсел «Княжья братчина» состоится 24 и 25 августа на Рюриковом городище в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном театрально-концертном агентстве, в нём примут участие более 30 клубов исторической реконструкции — это рекорд для фестиваля: втрое больше, чем когда-либо в его истории.

Лагери ратников разместятсяна фоне деревянного средневекового городка — декорации для сериала «Рюриковичи. История династии», который снимался на Рюриковом городище. Здесь состоятся мастер-классы по кузнечномуи гончарному делу, здесь же можно будет попробовать блюда средневекового меню, разработанного специально для фестиваля.

На музыкальной площадке фестиваля выступят коллективы из Москвы, Карелии, Белоруссии. Добраться до Рюрикова городища в дни фестиваля можно будет как по воде — на прогулочных теплоходах и катерах от причала у Новгородского кремля, так и на специальных автобусах, которые будут перевозить гостей фестиваля бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые фестиваль средневековой культуры «Княжья братчина» прошёл в сентябре 2012 года на Рюриковом городище в Великом Новгороде в рамках празднования 1150-летия зарождения российской государственности. Затем фестиваль проводили в других районах Новгородской области — в 2018 году он состоялся в Старой Руссе.

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