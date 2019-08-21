Лос-Анджелес, США, , 09:04 — REGNUM

Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение». Об этом 21 августа сообщил портал Variety.

Таким образом, они составят компанию на съемочной площадке Уиллу Ферреллу, Рэйчел Макадамс и Пирсу Броснану. Сценарий к будущей картине написал Феррел в соавторстве с Эндрю Стилом.

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Напомним, сюжет будущей картины расскажет о паре начинающих музыкантов из Исландии, которым предоставлена возможность представить страну на известном песенном конкурсе. Снимать фильм будет режиссер Дэвид Добкин («Судья», «Незваные гости», «Хочу как ты»).

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