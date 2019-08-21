Южно-Сахалинск, , 09:02 — REGNUM

С 23 по 30 августа на Сахалине будет проходить Международный кинофестиваль «Край света. Восток». Девятый смотр будет самым представительным за всю историю — зрители увидят работы режиссеров из 40 стран. При этом организаторы подчеркивают, что если на первые фестивали присылали работы соседние страны — Китай, Южная Корея, Япония и другие азиатски государства, то в 2019 году в «географию» форму попали картины из Канады, Колумбии. Сенегала, Ирландии, Непала, Австралии. Об этом сообщает Сахалин.Инфо.

В жюри вошли российский актер и продюсер Александр Робак, китайский режиссер Цзялин Чжан, казахский продюсер Ольга Хлащева, известный краевед, археолог, этнограф, историк Игорь Самарин и другие.

В основном конкурсе представлены 10 кинокартин, три из России — «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Дылда» Кантемира Балагова и «Мальчик русский» Александра Золотухина .

Фестиваль «Край света» был задуман как кинематографический форум на двух самых отдаленных точках России — в Южно-Сахалинске и Калининграде. Первый смотр «Край света. Запад» прошел в 2019 году.