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На краундфандинговой площадке CrowdRepublic стартовал новый проект, посвященный сбору средств для издания дополнения «Миры соглашения» к настольной ролевой игре Starfinder. Об этом 20 августа сообщил портал «Мир фантастики».

«Миры соглашения» представляют собой книгу объемом 216 страниц, в которой содержится информация о 14 планетах из мира игры. В ней приведены данные о характеристиках, географии и проживающих там существах. Также имеется карта каждой планеты.

Кроме этого, в «Мирах соглашения» присутствуют опции для персонажей игроков, информация о новых звездолетах и их отсеках, персонажах ведущего, списки новых рас, заклинаний и снаряжения. Стоимость книги составит 1749 рублей, ожидается, что заказчики смогут получить её в январе 2020 года.

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Напомним, Starfinder является ответвлением от Pathfinder, это игра в жанре космической оперы с добавлением механик D&D. Игра вышла в продажу в августе 2017 года.

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