Суздаль, Владимирская область, , 07:22 — REGNUM

В Суздале проходит XVIII Межнациональный пленэр юных художников. В масштабном творческом форуме принимают участие более 600 дарований из 31 региона России и 30 стран мира. Под руководством опытных педагогов начинающие художники оттачивают свое письмо в полевых условиях. Так на Яблочный спас, который отмечается 19 августа, на территории памятника ЮНЕСКО Спасо-Евфимиева монастыря они на время рисовали картины на тему праздника. Также молодые люди осматривают достопримечательности Владимирской земли. По итогам работы пленэра лучшие картины будут выставлены во Владимире.