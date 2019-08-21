Буэнос-Айрес, , 07:08 — REGNUM

В столице Аргентины Буэнос-Айресе завершился чемпионат мира по салонному танго. Российские танцоры стали настоящим открытием престижного соревнования. Первое место завоевала смешанная пара — россиянин Максим Герасимов и аргентинка Агустина Пьяджо. Они представляли аргентинскую провинцию Огненная Земля. Вице-чемпионами стали представители родоначальников самого танца — Аргентины. А вот третье место жюри отдало Дмитрию Астафьеву и Ирине Пономаревой.

Этот чемпионат еще раз выявил успехи российских представителей теперь не только в знаменитых бальных танцах, но и категории салонных или сценических танцев. Из 500 пар стартовавших на турнире в финал по салонному танго прошли сразу шесть российских пар. 21 августа три наших пары примут участие в финале соревнований по сценическому танго.