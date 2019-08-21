Берлин, , 06:45 — REGNUM

Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в 2019 году вошли в так называемый «длинный список» претендентов на премии Европейской киноакадемии. Эту информацию распространила пресс-службе академии.

Номинанты станут известны 9 ноября, награждение лауреатов состоится в Берлине 7 декабря. По традиции, существующей с 1988 года, будут названы победители в номинациях категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссер», «Лучший европейский сценарист», «Лучший европейский актер» и «Лучшая европейская актриса».

В число 46 первоначально отобранных лент вошли также картины таких известных мастеров кино как Педро Альмодовар, Клаудио Джованнези и Агнешка Холланд.