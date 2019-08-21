Посёлок Пушкинские Горы, Псковская область, , 00:03 — REGNUM

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области сегодня, 21 августа, начинаются традиционные научные Михайловские Пушкинские чтения. Как сообщили ИА REGNUM в музее, в этом году они посвящены к 195-й годовщине приезда поэта в так называемую «северную ссылку» в родовое псковское имение, а также к 220-летию со дня его рождения.

В 2-дневной программе чтений — 11 докладов и сообщений, подготовленных исследователями творчества Александра Пушкина из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины (Ленинградская область), Пскова. Ожидается, что на чтениях обсудят новые прочтения рукописей поэта — с докладом на эту тему выступит доктор филологических наук, научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Николай Перцов. Кроме того, участники чтений узнают о новых «пушкинских адресах» на карте России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина в селе Михайловской состоялся традиционный Пушкинский праздник. К юбилею поэта праздничную программу расширили и назвали Днями Пушкинской поэзии и русской культуры.