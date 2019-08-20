Москва, , 23:28 — REGNUM

Причиной смерти народной артистки России Александры Назаровой стали проблемы с лёгкими. Об этом сообщила «Рен ТВ» заместитель художественного руководителя Московского драматического театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

По её словам, с июля актриса находилась в одной из столичных клиник, во время лечения она впала в кому. Какой именно диагноз был поставлен Назаровой, Боголюбова не уточнила.

Как передавало ИА REGNUM, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Актриса известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня», «Бригада» и других.

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